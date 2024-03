Molenbeek met fin au prêt d'un joueur pour une photo avec le maillot d'une autre équipe

En Belgique, on ne rigole pas avec l’amour du maillot.

Le RWDM, le club satellite de l’Olympique lyonnais, a annoncé ce jeudi mettre fin au prêt de Moussa Sissako, défenseur malien prêté par le FK Sotchi. La raison de cette mise à la porte : le joueur a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui arborant le maillot du KV Courtrai. Un cliché qui passe mal, alors que le club flamand va lutter dans quelques jours avec Molenbeek et deux autres clubs dans les play-downs pour le maintien.

Victime d’une rupture du tendon rotulien du genou en février dernier, Sissako était sur la touche pour près d’un an. « Moussa n’aurait de toute façon plus joué cette saison, mais même s’il avait été fit nous aurions immédiatement mis fin à la collaboration, a expliqué Maxime Vossen, le COO du RWDM. Nous ne pensons pas que Moussa avait de mauvaises intentions, mais vu le contexte (de lutte pour le maintien, NDLR), c’est inacceptable. » À noter que le maillot en question était probablement celui de son frère, Abdoulaye, qui évolue à Courtrai et qui était identifié sur le cliché.

❌ | Le RWDM a mis fin au prêt de Moussa Sissako après avoir porté le maillot du KV Kortrijk, club où joue son frère. 😶 pic.twitter.com/j41mcJO9lY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 21, 2024

Peut-être que seuls les maillots de la galaxie John Textor étaient autorisés.

