La situation très compliquée du Beerschot en Belgique

Un long tunnel.

Promu en première division belge cette saison, le Beerschot d’Anvers a bien fait comprendre qu’il ne ferait pas de vieux os dans l’élite du championnat belge. Avec deux points au compteur en dix matchs, on ne va pas trop s’avancer, mais ça sent mauvais pour espérer récidiver la saison prochaine.

Seulement voilà, ça, ce n’est pas le seul problème du club d’Anvers. En interne, la gestion serait catastrophique. Le média Walfoot a fait un petit listing de la situation hallucinante des Rats. Par exemple, le responsable du matériel a dû assurer le rôle de manager d’équipe. Ce n’est pas grand-chose à côté du fait que le club ne possède même plus son terrain d’entraînement et est obligé de préparer ses futures échéances dans son propre stade. La goutte de trop pour le jardinier, qui a décidé de jeter l’éponge. L’entraîneur Dirk Kuyt, ancien ailier de Liverpool, fait office d’homme à tout faire, tandis que six joueurs attendent encore leur permis de séjour.

Seul petit motif d’espoir, des nouveaux investisseurs devraient débarquer prochainement. Alléluia !

Dirk Kuyt en pleine galère avec le Beerschot