Nani annonce sa retraite

Un vainqueur de l’Euro 2016 en moins.

À 38 ans, Nani a décidé de tirer un trait sur sa carrière professionnelle et a annoncé sa retraite, dimanche. Sa dernière pige à Estrela da Amadora, au Portugal, restera anecdotique, comme ses récentes aventures à travers le monde entre Adana Demirspor (Turquie), Melbourne Victory (Australie) et Venise (Italie).

Ses plus belles années étaient passées depuis bien longtemps. Entre 2007 et 2015, le Portugais a porté fièrement les couleurs de Manchester United. Chez les Red Devils, il a collectionné les passes décisives (70 caviars pour 41 buts, en 230 matchs) depuis les deux ailes. Penchant parfait de Cristiano Ronaldo, il a remporté quatre fois la Premier League, une Ligue des champions et trois Community Shield.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR

