Une belle histoire et une grande première en Coupe du Portugal

La magie a aussi opéré au Portugal.

Ce mardi soir, l’heure était à la coupe au Portugal, et le destin a bien fait les choses, avec une nouvelle folle épopée dont le foot local se souviendra un certain temps. Le tableau : un quart de finale entre Elvas et Tirense, deux équipes de quatrième division. Et une qualification historique pour les visiteurs (0-2), puisque c’est la première fois qu’une formation de D4 se retrouve dans le dernier carré de la compétition.

Une demie face à Benfica ou Braga

Une victoire avec une saveur de revanche. En effet, Elvas avait éliminé Tirense la saison dernière au troisième tour de la Coupe. « Nous sommes venus ici pour profiter du match et de la fête de la Coupe, s’est réjoui Emanuel Simões, le coach des vainqueurs, dans des propos rapportés par Zero Zero. Dans le football, il n’y a rien d’impossible. Maintenant, je peux dire que je fais partie de l’histoire du club dans cette Coupe du Portugal. Les gens sont tous très heureux. Ils ont fait un voyage en bus de six heures pour ce moment. Je suis heureux que nous ayons pu leur donner cette joie. »

Foi uma festa bonita. Foi a festa da Taça 🏆🇵🇹 Parabéns ao Elvas e ao Tirsense. Um natural destaque para os adeptos que se deslocaram de Santo Tirso numa terça-feira, pois as duas cidades estão separadas por 376 km's! pic.twitter.com/9s3PFxY9Xs — Remate Digital (@RemateDigitalpt) February 25, 2025

Il a sans doute déjà coché les dates des demies : l’aller se jouera à la maison le 2 avril et le retour le 23 avril. L’adversaire ? Le vainqueur du quart de finale entre Benfica et Braga, ce mercredi soir.

Oh oui, le gros morceau.

