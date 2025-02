Un club de troisième division élimine le Werder Brême en Coupe d’Allemagne

Enfin une surprise !

Avec la victoire de l’AS Cannes face à Guingamp, la Coupe de France a encore prouvé qu’elle était la compétition de tous les possibles. Dans le même temps, les surprises se font rares en Allemagne avec des quarts de finale qui ont vu Stuttgart et le Bayer Leverkusen dominer logiquement Augsbourg et Cologne. Heureusement, l’Arminia Bielefeld est venu renverser la table dans la soirée de mardi en éliminant le Werder Brême (2-1).

Un succès très convaincant

Pensionnaire de troisième division, après avoir été relégué de Bundesliga en 2022 et être tombé de nouveau dès la saison suivante, le club de Westphalie Est-Lippe ne s’est pas contenté d’un hold-up pour se qualifier en demi-finales de la Coupe d’Allemagne. Face à un Julian Malatini très fébrile, Bielefeld a fait le break dès la première période, par l’intermédiaire de Marius Wörl après un cafouillage du défenseur central argentin et d’un but contre son camp de ce dernier.

Le Werder, qui vient de subir sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues, était tout proche d’égaliser dans le temps additionnel, mais Amos Pieper a vu sa tentative de la tête heurter le poteau. À noter que le dernier représentant du dernier carré sera le vainqueur de la rencontre entre Leipzig et Wolfsburg.

Quatrième de D3, l’Arminia Bielefeld peut même espérer remonter et s’offrir une fin de saison de rêve.

