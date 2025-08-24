S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J1
  • Eintracht Francfort-Werder (4-1)

Quand la télévision allemande offre un moment gênant

AB
Aucune leçon de journalisme à donner, mais bon…

Ce samedi après-midi, l’Eintracht Francfort battait largement le Werder (4-1). Au coup de sifflet final, Michael Zetterer (gardien de but de Francfort) et Marco Friedl (défenseur du Werder) ont échangé leur maillot – les deux ayant évolué ensemble à Brême. Vient alors le moment de l’interview d’après-match, avec Friedl arborant le maillot de Francfort sur le dos. Katharina Kleinfeldt, journaliste de Sky Sports (diffuseur de la Bundesliga en Allemagne) a ainsi eu droit à son petit moment de malaise en posant cette question : « Bravo pour la victoire. Êtes-vous satisfaits de la prestation de l’équipe ? » Embarrassé, Friedl a donc laconiquement répondu : « Je suis un joueur du Werder, au cas où vous ne le sauriez pas. »

« 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît pas »

Confuse, Kleinfeldt a bien évidemment présenté ses excuses et l’entretien, quelque peu gâché, a pu se poursuivre. Marco Friedl est ensuite revenu sur ce micro-incident ajoute Bild, sans avoir visiblement digéré les faits : « On s’était déjà parlé avant le match et 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît pas. C’est étrange et un peu ridicule. » Pour celles et ceux qui ne le « sauraient pas » donc : Marco Friedl est un défenseur central autrichien (six sélections) né le 16 mars 1998, formé à Kufstein (Autriche) avant de signer au Bayern Munich, puis de rejoindre le Werder en janvier 2018.

Foutu maillot orange.

Renato Sanches continue son tour d'Europe

AB

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

