Quand la télévision allemande offre un moment gênant

Ce samedi après-midi, l’Eintracht Francfort battait largement le Werder (4-1). Au coup de sifflet final, Michael Zetterer (gardien de but de Francfort) et Marco Friedl (défenseur du Werder) ont échangé leur maillot – les deux ayant évolué ensemble à Brême. Vient alors le moment de l’interview d’après-match, avec Friedl arborant le maillot de Francfort sur le dos. Katharina Kleinfeldt, journaliste de Sky Sports (diffuseur de la Bundesliga en Allemagne) a ainsi eu droit à son petit moment de malaise en posant cette question : « Bravo pour la victoire. Êtes-vous satisfaits de la prestation de l’équipe ? » Embarrassé, Friedl a donc laconiquement répondu : « Je suis un joueur du Werder, au cas où vous ne le sauriez pas. »

« 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît pas »

Confuse, Kleinfeldt a bien évidemment présenté ses excuses et l’entretien, quelque peu gâché, a pu se poursuivre. Marco Friedl est ensuite revenu sur ce micro-incident ajoute Bild, sans avoir visiblement digéré les faits : « On s’était déjà parlé avant le match et 90 minutes plus tard, elle ne me reconnaît pas. C’est étrange et un peu ridicule. » Pour celles et ceux qui ne le « sauraient pas » donc : Marco Friedl est un défenseur central autrichien (six sélections) né le 16 mars 1998, formé à Kufstein (Autriche) avant de signer au Bayern Munich, puis de rejoindre le Werder en janvier 2018.

