Pronostic Eintracht Werder Brême : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L’Eintracht Francfort profite du coup de mou du Werder Brême

L’Eintracht Francfort est redevenu une place forte du football allemand et a même remporté l’Europa League il y a 2 saisons face aux Glasgow Rangers. Cette année, le club de Francfort se comporte plutôt bien en Bundesliga puisqu’il est bien placé pour accrocher une place européenne. En effet, la formation dirigée par Toppmoller occupe la 6e place avec 5 points d’avance sur son premier poursuivant, Augsbourg, et 9 de retard sur Leipzig. Seul bémol lors des dernières semaines, le club allemand s’est fait sortir de la Conference league après son revers contre l’Union Saint-Gilloise. En Bundesliga, les partenaires d’Ekitike ont seulement perdu à 1 reprise lors des 7 dernières journées sur la pelouse de Dortmund. Le week-end dernier, l’Eintracht a été tenu en échec à domicile par l’Union Berlin (0-0). Devant leur public, les coéquipiers de Niels Nkounkou comptent prendre les 3 points pour faire un grand pas vers une qualification pour une compétition européenne.

En face, le Werder ne se présente pas sous les meilleurs auspices à Francfort. En effet, le club de Brême arrive sur une série de 4 revers consécutifs face à Hoffenheim, le Borussia Dortmund, l’Union Berlin et Wolfsbourg. A la suite de ce passage, le Werder a reculé en 10e position. Toutefois, les hommes de Werner ne risquent a priori pas grand-chose puisqu’ils possèdent 10 points de plus que le 1er relégable. Ce vendredi, les partenaires de l’ancien Sochalien Alvero vont tenter de stopper cette mauvaise spirale lors de ce déplacement à Francfort. Pour cela, ils ne pourront pas compter sur Jung, suspendu, mais s’appuieront sur les Ducksch ou Njinmah. A domicile, l’Eintracht devrait profiter de la mauvaise passe du Werder pour s’imposer. Avec un nouveau but de Marmoush (10 buts) ?

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

