  • Allemagne
  • Francfort

La presse allemande dézingue Elye Wahi

Sous le feu des critiques.

Après une nouvelle prestation décevante d’Elye Wahi avec Francfort ce week-end, la presse allemande a été impitoyable envers l’attaquant français. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en janvier 2025, l’avant-centre a été décrit comme « un flop à 25 millions d’euros » par Bild. Auteur d’un seul pion en 23 apparitions depuis son arrivée, l’ancien attaquant phocéen, qui n’a toujours pas marqué en Bundesliga, piétine. Au point d’agacer son entraîneur Dino Toppmöller, très vindicatif envers le joueur lors de son entrée en jeu durant la victoire face à Cologne samedi (3-4).

Vers un départ en janvier ?

Le technicien allemand a d’ailleurs adressé un petit tir à peine déguisé envers Wahi après la rencontre : « Finalement, il faut aussi parler des joueurs entrés en jeu qui n’ont pas justifié leur temps de jeu. » Titulaire seulement à quatre reprises avec les Aigles, l’ancien buteur de Montpellier ne risque pas de faire long feu sur les bords du Main et pourrait même partir dès cet hiver, selon la presse allemande. Une situation identique à celle de son coéquipier Michy Batshuayi, toujours muet cette année.

Arsenal impressionne encore à Prague, Naples et Francfort se regardent

