Les supporters lyonnais déplorent l'interdiction de déplacement à Saint-Étienne

Les supporters lyonnais sont verts. Alors que le derby ASSE-OL Lyonnes pouvait donner lieu à un spectacle plutôt sympa en seizièmes de finale de Coupe de France, voilà qu’un arrêt préfectoral interdit la présence des Lyonnais pour soutenir leur équipe.

Le collectif OL Ang’Elles dénonce une injustice, cette interdiction reposant sur des faits propres aux débordements lors de matchs masculins. « Nous sommes sanctionnés pour des faits qui ne nous concernent pas », incendie le communiqué, avant de clore sur un cinglant « Le football féminin mérite mieux ».

Communiqué des OL Ang'Elles suite à l'interdiction des supporters pour le match de Coupe de France ASSE - OL #Lyonnes#OLAngElles #CdFF #ASSEOLL pic.twitter.com/WtR6ATRgIg — Fenottes (@fenottes) January 7, 2026

La Coupe de toutes les péripéties

À vrai dire, les supporters n’en sont pas à leur première galère pour prévoir leur déplacement (qui ne pourra désormais se faire que discrètement). Avancé au samedi à 14h30 en raison des conditions météorologiques, alors qu’il devait se dérouler le dimanche à la même heure, le match a aussi changé de lieu. Selon Olympique & Lyonnais, la rencontre devait d’abord se tenir au stade Salif Keita de Saint-Étienne avant d’être finalement annoncée sur le terrain synthétique du stade des Ollières, à l’Étrat.

À moins d’un nouveau changement, c’est bien un match de football féminin qui aura lieu.

