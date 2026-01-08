N’en déplaise aux superstitieux. Super Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière. Selon les informations de Sky Sport, le buteur italien aurait décidé de poser ses valises à l’endroit parfait pour croiser influenceurs et footballeurs en vacances : Dubaï.

Un nouveau défi en deuxième division émiratie

Le club d’Al-Ittifaq, club de deuxième division des Emirats arabes unis, se serait offert Balotelli pour une durée de deux ans et demi. À son grand âge (35 ans), l’enfant terrible rempile en quête d’une nouvelle (et peut-être dernière) heure de gloire. Son contrat au Genoa s’est achevé en juillet dernier, et Balotelli suscitait l’intérêt de plusieurs clubs dont River Plate et Al-Ittifaq FC.

Vivement l’été prochain pour une nouvelle aventure.

