S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière

SW
Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière

N’en déplaise aux superstitieux. Super Mario Balotelli aurait trouvé le treizième club de sa carrière. Selon les informations de Sky Sport, le buteur italien aurait décidé de poser ses valises à l’endroit parfait pour croiser influenceurs et footballeurs en vacances : Dubaï.

Un nouveau défi en deuxième division émiratie

Le club d’Al-Ittifaq, club de deuxième division des Emirats arabes unis, se serait offert Balotelli pour une durée de deux ans et demi. À son grand âge (35 ans), l’enfant terrible rempile en quête d’une nouvelle (et peut-être dernière) heure de gloire. Son contrat au Genoa s’est achevé en juillet dernier, et Balotelli suscitait l’intérêt de plusieurs clubs dont River Plate et Al-Ittifaq FC.

Vivement l’été prochain pour une nouvelle aventure.

Benzema et Blanc récompensés en Arabie saoudite

SW

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!