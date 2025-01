Steven Gerrard se fait encore virer

Une nouvelle glissade.

Après un an et demi, Steven Gerrard et Al-Ettifaq ont rompu leur collaboration. Dans un communiqué publié sur X, le club saoudien a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre l’entraîneur anglais et la direction pour résilier son contrat. Après 17 journées cette saison, Al-Ettifaq est positionné à la douzième place du classement, loin des ambitions du club. L’année dernière, Stevie G avait terminé 6e de la Saudi Pro League, à 48 points des champions, Al-Hilal.

55 matchs et puis s’en va

Le président Samer Al Misehal a tenu à remercier la légende de Liverpool pour son passage dans son club, même si les choses ne se sont pas passées comme souhaité : « Parfois, les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais les fondations solides qu’il a aidé à bâtir vont garantir un futur radieux sur le long terme. »

L’ancien milieu avait notamment Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi et Georginio Wijnaldum dans son effectif. Depuis son départ des Rangers, Gerrard a du mal à confirmer ses qualités d’entraîneur. Quarante petits matchs à Aston Villa lui avaient valu un licenciement. Cette fois-ci, c’est au bout de 55 matchs qu’il quitte le navire.

À qui le tour ?

Un transfert pour Seko Fofana, mais toujours en Arabie saoudite