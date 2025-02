Le Paris Saint-Germain bat Brest au bout du spectacle

Brest 2-5 PSG

Buts : Del Castillo (50e) et Ajorque (71e) pour Brest // Dembélé (29e, 57e et 62e) et Ramos (89e et 90e+7) pour le Paris Saint-Germain

Que retenir, que mettre en avant ? Le triplé d’Ousmane Dembélé, après celui infligé à Stuttgart et décidément dans la forme de sa vie ? La large victoire du Paris Saint-Germain, leader solide de la Ligue 1 ? La résistance et la ténacité de Brest lors de cette vingtième journée de Ligue 1, malgré la défaite sévère ? Le nombre de buts impressionnant et le spectacle offensif proposés par ce duel, qu’il est désormais possible d’appeler affiche ? Un peu de tout ça… Mais surtout que les deux équipes se retrouveront en seizièmes de finale de Ligue des champions, et que vu ce que cela a donné ce samedi, ce n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.

Un Dembélé historique…

Avec un trio Khvicha Kvaratskhelia – Dembélé – Bradley Barcola aligné d’entrée, le PSG prévient : pas de place à la fatigue ou au relâchement, que la compétition se nomme C1 ou championnat. Mais si l’avant-centre made in Luis Enrique se procure la toute première occasion, c’est Gianluigi Donnarumma qu’il faut d’abord féliciter au regard de son intervention décisive devant Ludovic Ajorque après dix minutes de jeu. Puis, après quelques situations de part et d’autre (tir de loin de l’attaquant alsacien, frappe non cadrée du Géorgien, poteau de son partenaire placé sur l’aile opposée…), la rencontre bascule.

🇫🇷 #SB29PSG 🔥 Ousmane Dembélé ouvre le score pour Paris, sur une offrande de Bradley Barcola ! 👑 C'est son 4ème but de la semaine !#Action pic.twitter.com/IDTwxKPwtK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2025

Sur un joli déboulé de Barcola, Dembélé est en effet servi sur un plateau par le jeune Français et n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets de Marco Bizot pour ouvrir le score. Au passage, l’ancien du Borussia Dortmund devient le premier homme de l’histoire de son club à marquer lors des six premiers matchs officiels d’une année civile. À l’autre bout du terrain, son gardien – visiblement pas perturbé par les rumeurs de transfert concernant son poste – se met à son niveau et empêche l’égalisation de Romain Faivre via une belle parade.

… qui n’en finit plus de planter

Sauf qu’en face, bien que le retour aux vestiaires se fasse avec un but de retard, les Bretons ne s’alarment pas au vu de leur prestation plutôt convaincante entrevue en première période. Et dès la reprise, les événements leur donnent raison : à la suite d’une transversale intelligente de Kenny Lala, Romain Del Castillo profite d’une mauvaise relance de Willian Pacho pour égaliser d’un plat du pied aux vingt mètres. Malheureusement pour les Finistériens, le dénommé Dembélé ne craint aucune défense en ce moment. Si bien qu’après une opportunité gâchée par Barcola, l’ex de Barcelone donne à son camarade une leçon de réalisme en pliant la partie en cinq minutes.

⏱️ 62' I DEMB3LÉ !!!!! Le nouveau triplée du meilleur buteur du championnat !#SB29PSG 1-3 | @Ligue1 pic.twitter.com/I0TLu5hwkP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2025

D’abord en étant à l’affût d’une accélération de Kvaratskhelia, puis en étant trouvé par Lee Kang-in. Un tueur, ni plus ni moins. Il en faut cependant davantage pour que les locaux s’avouent vaincus, en témoigne la réalisation d’Ajorque, qui punit Achraf Hakimi et Pancho – auteurs de petites erreurs – pour relancer le suspense. Las, la tête de Camara est trop imprécise et Donnarumma trop présent pour que le nul devienne réalité. D’autant que sur la fin, Gonçalo Ramos enfonce définitivement le clou d’un doublé express (passe décisive de Désiré Doué en contre, et en renard). Vite, la LDC !

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Nidyaye, Zogbé – Camara (Magnetti, 77e), Lees-Melou (Fernandes, 77e), Faivre (Salah, 88e) – Del Castillo (Doumbia, 70e), Ajorque, Sima (Baldé, 70e). Entraîneur : Roy.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Lee (Mayulu, 81e), Vitinha, Ruiz – Barcola (Hernandez, 67e), Dembélé (Ramos, 67e), Kvaratskhelia (Doué, 58e). Entraîneur : Enrique.

