S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J9
  • Brest-PSG

En direct : Brest-PSG (0-0)

Par Tom Binet, au stade Francis Le Blé
En direct : Brest-PSG (0-0)
0 - 0

À jouer

Salut à tous ! Un Brest-PSG, c'est souvent synonyme de grand spectacle.

Aura-t-on droit aux mêmes cartons offensifs que lors des affrontements du début d'année entre les deux équipes ? Rendez-vous sur les coups de 17h pour avoir la réponse.

Par Tom Binet, au stade Francis Le Blé

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!