Albert Riera au cœur d'une nouvelle polémique

Grand joueur, petit homme.

Non, cette fois-ci Albert Riera n’a pas voulu casser la gueule au banc adverse. Il y a du mieux puisque l’ancien joueur de Liverpool s’est contenté de refuser de serrer la main de son homologue Stephen Bradley après le succès de son équipe du NK Celje sur la pelouse de Shamrock Rovers (0-2) en Conférence League. Avant de sortir la sulfateuse en conférence de presse pour allumer le pauvre Bradley avec qui il s’était déjà accroché un an auparavant : « Bradley est en Irlande depuis de nombreuses années. Je pense qu’il est ici depuis déjà neuf ans. Même après avoir gagné dans ce pays, il reste ici. Aucun club étranger ne vient le chercher. Je pense que cela signifie quelque chose. »

Et le fait de n’avoir coaché qu’en Slovénie et en Ligue 2 avec Bordeaux cela signifie quoi ? C’est la réponse que Stephen Bradley – coach des Rovers depuis 2016 avec qui il a notamment remporté 4 championnats d’Irlande – aurait pu donner. Mais l’Irlandais n’avait pas envie de rentrer dans le jeu de l’Espagnol : « Cet homme n’a aucune classe, à aucun égard. Je pense que cela saute aux yeux. Ses propos le résument bien. Je pense que s’il avait fait ses devoirs, il ne parlerait pas comme ça. Je pense que ma priorité numéro un ces dernières années était assez claire. » Car oui, si Stephen Bradley est resté en Irlande c’est notamment pour rester proche de son fils qui a lutté pendant trois ans contre une leucémie.

Albert Riera a encore perdu une occasion de se taire.

