L’élimination folle du FC Lugano face au NK Celje en Ligue Conférence

Elle est là, la reine des compétitions !

Le match qu’il ne fallait absolument pas manquer ce jeudi soir ? Oubliez Lyon-FCSB, c’était sur Lugano-Celje en Ligue Conférence qu’il fallait se brancher pour vivre un scénario fou. Courts vainqueurs à l’aller (1-0) sur leur pelouse, les Slovènes débarquent en ballottage favorable chez leurs adversaires suisses italophones, mais ce sont les locaux qui marquent le premier but, par Mohamed Belhadj (1-0, 21e). Malgré un sursaut d’espoir offert par Svit Seslar (1-1, 40e), les efforts slovènes sont rapidement annihilés par deux buts encaissés juste avant la pause (3-1).

Lugano peut logiquement commencer à croire en sa qualification, mais Celje en a sous la pédale. Tamar Svetlin double la mise (3-2, 68e), mais Aljosa Matko voit son but égalisateur refusé par la VAR cinq minutes plus tard pour une position de hors-jeu. Ni une, ni deux, Georgios Koutsias redonne de l’air à Lugano (4-2, 80e) et on aurait pu en rester là si Albian Hajdari ne s’était pas pris un rouge à… la 90e+4 ! Armandas Kucys ne se fait pas prier pour transformer le penalty qui lui est offert (4-3, 90e+5) et avec le score cumulé, les deux équipes filent en prolongation.

Pareil scénario ne pouvait pas en rester là. Pendant les deux quarts d’heure qui suivent, chacun va en planter un, Celje d’abord (4-4, 97e), Lugano ensuite (5-4, 118e), de telle sorte que la séance de tirs au but est inévitable. Hélas, avec plus de 120 minutes dans les cannes, l’exercice est vite expédié : Lugano en manque 3 sur 4, Celje aucun, et ce sont donc les Slovènes qui s’imposent piteusement (1-3), mais avec quel panache !

C’est avec ce petit exploit en poche que les hommes d’Albert Riera (oui, l’ancien des Girondins de Bordeaux) vont s’attaquer à un encore plus gros morceau en quarts : la Fiorentina. Et si l’aventure continue, Celje devra se frotter au vainqueur du match entre le Real Betis (vainqueur facile de Guimarães) et le Jagiellonia Białystok (tombeur du Cercle Bruges).

Le programme complet des quarts de finale de la Conférence Ligue :

Real Betis – Jagiellonia Białystok NK Celje – Fiorentina Chelsea – Legia Varsovie Djurgårdens IF – Rapid Vienne

Matchs allers le 10 avril, matchs retours le 17 avril.

La définition d’une vraie Coupe d’Europe en somme.

