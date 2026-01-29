S’abonner au mag
Le Paris Saint-Germain a perdu son efficacité en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a perdu son efficacité en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a-t-il perdu son mojo ? Les données de Stats Perform, la maison mère d’Opta, illustrent une sensation ressentie en observant les matchs des champions d’Europe en titre : le PSG n’arrive plus à la mettre au fond. En effet, le club parisien a eu besoin de 71 tirs pour inscrire seulement deux buts lors de ses trois derniers matchs de C1, soit environ 36 tirs pour un but. Lors des cinq premières rencontres de la compétition, avec 102 tirs pour 19 buts, soit environ cinq tirs par but.

Une inefficacité aux lourdes conséquences

Ces problèmes d’efficacité se sont naturellement reflétés dans les résultats du PSG : le club n’a remporté aucun de ses trois derniers matchs en Ligue des champions. Conséquence : les Parisiens sont sortis du top 8 et devront désormais passer par les barrages pour continuer la compétition.

Enrique saura-t-il mettre fin au gaspillage ?

Combien de temps le PSG devra-t-il se passer de Kvaratskhelia ?

