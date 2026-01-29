Jean-Louis Leca annonce les nouvelles ambitions du RC Lens

De nouvelles ambitions dans le Nord ? Comme l’a annoncé le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, ce jeudi au micro de RTL, le club artésien vise une place dans le Top 3, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Un nouveau regain de confiance

Avant la défaite 3-1 à Marseille samedi dernier, Lens occupait la tête du classement de Ligue 1 depuis plusieurs semaines consécutives. Actuellement second, le club était jusqu’ici resté discret quant à ses ambitions réelles, mais Jean-Louis Leca est désormais passé à l’offensive : « On a l’ambition de le faire. En début d’année, les objectifs n’étaient pas de finir dans les trois premiers. Maintenant, quand on voit les six mois passés, on se fixe cette ambition-là. » Avec sept points d’avance sur Lyon, quatrième, le directeur sportif s’est permis d’ajouter : « On veut aller jouer une Coupe d’Europe et on espère tous que ce soit la plus belle. »

Qui ne veut pas vivre des soirées européennes comme celles vécues par l’OM ce mercredi ?

