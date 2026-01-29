S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un renfort en attaque pour Angers

TJ
Partager
109
Un renfort en attaque pour Angers

Le point Goduine. À quelques jours de la clôture du mercato, les clubs de Ligue 1 sont à la recherche de bons coups, comme Angers avec Branco van den Boomen. Pour étoffer son attaque et suppléer le jeune Sidiki Chérif, le SCO a cette fois récupéré ce jeudi l’attaquant du RC Lens Goduine Koyalipou, dans le cadre d’un prêt. L’annonce officielle du club angevin ne précise pas si une option d’achat est incluse dans cette transaction.

Traîné des deux côtés des Pyrénées, l’international centrafricain de 25 ans avait d’abord été prêté à Levante en début de saison. Ce qui ne fut pas une franche réussite puisque Koyalipou n’avait inscrit que deux pions en 13 rencontres. Rappelé à Lens cet hiver, il est désormais traîné du côté de la Maine-et-Loire.

Être un attaquant en manque de confiance, ce sale boulot.

Toulouse enchaîne à Brest, Angers tient en échec le PFC

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
25
Revivez Angers-OM (2-5)
  • Ligue 1
  • J18
  • Angers-OM
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
117

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!