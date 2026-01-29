Un renfort en attaque pour Angers

Le point Goduine. À quelques jours de la clôture du mercato, les clubs de Ligue 1 sont à la recherche de bons coups, comme Angers avec Branco van den Boomen. Pour étoffer son attaque et suppléer le jeune Sidiki Chérif, le SCO a cette fois récupéré ce jeudi l’attaquant du RC Lens Goduine Koyalipou, dans le cadre d’un prêt. L’annonce officielle du club angevin ne précise pas si une option d’achat est incluse dans cette transaction.

Angers SCO se réjouit d'annoncer l'arrivée de Goduine Koyalipou ✍️ L'attaquant centrafricain est prêté par le @RCLens jusqu'à la fin de la saison. Bienvenue Goduine 🖤🤍 — Angers SCO (@AngersSCO) January 29, 2026

Traîné des deux côtés des Pyrénées, l’international centrafricain de 25 ans avait d’abord été prêté à Levante en début de saison. Ce qui ne fut pas une franche réussite puisque Koyalipou n’avait inscrit que deux pions en 13 rencontres. Rappelé à Lens cet hiver, il est désormais traîné du côté de la Maine-et-Loire.

Être un attaquant en manque de confiance, ce sale boulot.

