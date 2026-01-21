S’abonner au mag
Branco van den Boomen revient en Ligue 1

La Ligue 1 retrouve un de ses anciens artistes

Banco pour le SCO ! Ou plutôt, Branco. Eh oui, l’artiste Branco van den Boomen est de retour en Ligue 1, avec un petit prêt jusqu’à la fin de saison à Angers, qui a officialisé la nouvelle ce mercredi soir en même temps que la Ligue des champions.

Une saison quasiment blanche à l’Ajax

Le milieu néerlandais de 30 ans va tenter de se relancer après une saison quasiment blanche à l’Ajax, où il avait débarqué en 2023. Son temps de jeu lors de cette cuvée 2024-2025 ? Quarante-cinq petites minutes en Coupe des Pays-Bas en décembre, et puis c’est tout.

Arrivé à l’été 2020 à Toulouse, alors en Ligue 2, il affole les compteurs la saison suivante pour contribuer à la remontée du TFC dans l’élite (12 buts et 23 passes dé en 41 matchs, tout de même), décrochant au passage le trophée UNFP de meilleur joueur de notre chère deuxième division. Van den Boomen faisait aussi et surtout partie de l’aventure jusqu’au sacre en Coupe de France, en 2023.

Un pied soyeux en Ligue 1, on ne dit jamais non.

