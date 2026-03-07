Angers retrouve le sourire contre Nantes

Nantes 0-1 Angers

But : Sbaï (52e) pour Angers

Le calice jusqu’à la tribune présidentielle.

Dans une Beaujoire bien remontée, à l’image de la Brigade Loire qui n’a pas manqué de montrer une nouvelle fois son aversion envers Waldemar Kita, Nantes a cédé pour la seizième fois en 25 journées depuis le début de la saison, contre Angers (0-1). Le SCO se présentait pourtant avec la tête un peu dans le seau, sur une série de trois défaites, mais les hommes d’Alexandre Dujeux ont profité de l’apathie de leur adversaire pour s’imposer sur la plus petite des marges, grâce à un but d’Amine Sbaï, décisif en début de seconde période d’une volée du droit à la suite d’un corner (0-1, 52e). Derrière, Nantes a eu une timide réaction, Hervé Koffi s’est employé à quelques reprises, notamment sur un coup franc en fin de partie, mais c’était bien trop peu, encore, de la part des Canaris.

La dix-septième place pourrait ne plus les quitter jusqu’au bout, alors qu’Angers a presque assuré son maintien ce samedi.

Nantes (5-3-2) : Lopes – Centonze (Cabella, 75e), Awaziem (Guilbert, 75e), Yousuf, Cozza, Machado (Tabibou, 66e) – Lepenant, Kaba, Leroux (Coquelin, 66e) – Ganago (Mostafa Mohamed, 67e), Abline. Entraîneur : Ahmed Kantari.

Angers (5-3-2) : Koffi – Arcus (Bamba, 90e+3), Biumla (Raolisoa, 46e), Camara, Lefort, Ekomié – Belkhdim (Capelle, 15e), Belkebla, Van den Boomen – Sbaï (Mouton, 87e), Koyalipou (Machine, 87e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

En plein match, la Brigade Loire distribue une caricature de Waldemar Kita cirant les pompes de Nasser al-Khelaïfi