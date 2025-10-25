Montpellier cartonne, Amiens gagne enfin à la Licorne

Un public enfin heureux.

Il paraît que c’est plus facile de gagner des matchs à domicile. Un constat que ne partageaient pas les supporters d’Amiens et de Montpellier avant ce week-end. Mais ça, c’était avant que les Picards s’imposent contre Rodez (2-1) à la Licorne et que les Héraultais cartonnent Nancy à la Mosson (4-1).

Avant cette réception de Rodez, Amiens n’avait pas encore remporté le moindre match à domicile cette saison (2 nuls et 3 défaites contre 3 victoires en 5 matchs à l’extérieur). Un manque de confiance qui s’est vu d’entrée de match avec l’ouverture du score d’Ibrahima Baldé pour les visiteurs. Sauf que toutes les mauvaises séries ont une fin et le Slovène Jan Mlakar a ouvert son compteur avec Amiens pour égaliser avant que Ilyes Hamache – prêté par Schalke 04 – fasse rugir la Licorne.

Tout au sud, Montpellier a vécu à peu près le même scénario avec l’ouverture du score de Rayan Mamba pour Nancy. Sauf que Elydjah Mendy a décidé d’aider le MHSC en écopant de deux jaunes en 22 minutes. En supériorité numérique, Montpellier a égalisé avant la pause avant de dérouler en seconde période notamment grâce à Khalil Fayad auteur d’un but et d’une passe décisive pour permettre à Montpellier de gagner à domicile pour la 3e fois de l’année 2025. Suffisant pour revenir à la 5e place synonyme de barrage.

Montpellier 4-1 Nancy

Buts : Omeragic (44e), Fayad (48e), Pays (63e) et Mbuku (80e) pour le MHSC // Bamba (17e) pour Nancy

Amiens 2-1 Rodez

Buts : Mlakar (60e) et Hamache (72e) pour Amiens // Baldé (4e) pour Rodez

