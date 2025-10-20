S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J10
  • Nancy-Amiens (0-1)

Amiens gâche la fête à Nancy

  Nancy 0-1 Amiens

But : Ikia Dimi (24e)

La licorne a piétiné les chardons.

Après quatre matchs à huis clos, Marcel-Picot était prêt à surgir ce lundi soir. Pour leur retour en Ligue 2, les supporters de Nancy ont finalement déchanté. Venu avec l’intention d’envoyer du jeu, Amiens repart logiquement avec les trois points (0-1).

Deux penaltys manqués

Au cœur d’une première période maîtrisée par les Picards, l’insaisissabble Ilyes Hamache, bien lancé en profondeur par Thomas Monconduit, a débordé une énième fois côté droit avant de centrer pour Yvan Ikia Dimi, précis au premier poteau pour conclure en une touche (0-1, 24e).

Le premier acte a surtout été marqué par deux penaltys ratés. Pas de jaloux, un de chaque côté. L’Amiénois Teddy Averlant a été le premier à manquer la cible (17e). De peu puisqu’il croyait prendre Enzo Basilio à contrepied, mais le ballon a heurté le poteau gauche et n’a pu être repris par aucun coéquipier. Après plusieurs parades du gardien lorrain, Patrick Ouotro a eu l’occasion d’égaliser et a buté sur Paul Bernardoni (35e). Le gardien passé par Bordeaux ou Saint-Étienne l’a ensuite joué vieux briscard durant toute la seconde période pour conserver le précieux succès permettant de passer devant son adversaire du soir.

Le retour des supporters n’était finalement pas concluant.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

