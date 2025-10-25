Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif

Le match n’est pas fini.

Le royaume nordique a décidé d’en finir avec la pluie de paris sportifs qui tombe avant chaque match. Copenhague a adopté une nouvelle loi qui interdit les pubs pour les jeux d’argent dix minutes avant et dix minutes après les retransmissions sportives. Une décision qui vise à protéger les jeunes et les accros du combiné à sept matchs sur la Superligaen et la D2 turque.

Moins de tentations

Le texte va plus loin : plus de pubs pour les cotes en direct sur les banderoles des stades, plus de visages de moins de 25 ans ou de figures publiques dans les campagnes de promo, et blocage pur et simple des sites de paris dans les établissements scolaires. Selon le média Dr, le gouvernement promet aussi un renforcement du traitement des addictions et un durcissement des règles pour les « gamefluencers » qui fond l’apologie des paris sportifs.

Du coup, comment on dit « Tout pour la daronne » en danois ?

