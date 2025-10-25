- Ligue 1
- J9
- Lens-Marseille (2-1)
Les tops et les flops de Lens-Marseille
Au terme d'un match splendide, le RC Lens s'est imposé face à l'Olympique de Marseille à Bollaert (2-1). Une victoire à laquelle Adrien Thomasson n'est pas étranger, tout comme la défense lensoise autour du roc Samson Baidoo.
Les Tops
Adrien Thomasson
Qui a dit que Toni Kroos avait pris sa retraite ?
0 note(s)
Odsonne Édouard
On ne remerciera jamais assez ce cinglé d’Antonín Panenka d’avoir eu cette idée folle d’envoyer une louche sur penalty.
0 note(s)
S. Baidoo
Que Lens en profite bien car l’Autrichien partira contre 55 millions à Sunderland cet été. Et les Black Cats feront une bonne affaire en plus. À moins qu’il pousse la comparaison avec Kevin Danso encore plus loin en étant un flop en Premier League.
0 note(s)
Jean-Louis Leca
Florian Thauvin, Robin Risser, Samson Baidoo, Mamadou Sangaré. Désolé Luis Campos mais le meilleur directeur sportif de l’hexagone est un ancien gardien de but.
0 note(s)
Mason Greenwood
4 buts la semaine dernière. Un seul ce soir. Mason Greenwood est-t-il sur le déclin ?
0 note(s)
Les flops
Benjamin Pavard
Le saviez-vous ? Pavard rime avec Ricard. Et vu la semaine que vient de pondre l’international français, il semblerait que Benji se soit un peu trop imprégné des coutumes locales.
0 note(s)
Robinio Vaz
Il s’est fait marcher dessus par le trio Gradit-Baidoo-Sarr qui n’ont même pas eu à se salir les crampons. Robinio vase.
0 note(s)
Matt O'Riley
On commence à comprendre pourquoi Brighton n’a pas hésité à l’envoyer en prêt cet été.
0 note(s)
Par Steven Oliveira