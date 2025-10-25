S’abonner au mag
Les tops et les flops de Lens-Marseille

Par Steven Oliveira

Au terme d'un match splendide, le RC Lens s'est imposé face à l'Olympique de Marseille à Bollaert (2-1). Une victoire à laquelle Adrien Thomasson n'est pas étranger, tout comme la défense lensoise autour du roc Samson Baidoo.

Les Tops

Adrien Thomasson

Qui a dit que Toni Kroos avait pris sa retraite ?

Note de la rédaction 9/10
Odsonne Édouard

On ne remerciera jamais assez ce cinglé d’Antonín Panenka d’avoir eu cette idée folle d’envoyer une louche sur penalty. 

Note de la rédaction 7/10
S. Baidoo

Que Lens en profite bien car l’Autrichien partira contre 55 millions à Sunderland cet été. Et les Black Cats feront une bonne affaire en plus. À moins qu’il pousse la comparaison avec Kevin Danso encore plus loin en étant un flop en Premier League.

Note de la rédaction 9/10
Jean-Louis Leca

Florian Thauvin, Robin Risser, Samson Baidoo, Mamadou Sangaré. Désolé Luis Campos mais le meilleur directeur sportif de l’hexagone est un ancien gardien de but.

Note de la rédaction 10/10
Mason Greenwood

4 buts la semaine dernière. Un seul ce soir. Mason Greenwood est-t-il sur le déclin ?

Note de la rédaction 6/10
Les flops

Benjamin Pavard

Le saviez-vous ? Pavard rime avec Ricard. Et vu la semaine que vient de pondre l’international français, il semblerait que Benji se soit un peu trop imprégné des coutumes locales.

Note de la rédaction 2/10
Robinio Vaz

Il s’est fait marcher dessus par le trio Gradit-Baidoo-Sarr qui n’ont même pas eu à se salir les crampons. Robinio vase.

Note de la rédaction 3/10
Matt O'Riley

On commence à comprendre pourquoi Brighton n’a pas hésité à l’envoyer en prêt cet été.

Note de la rédaction 4/10
