L'heure est (vraiment) venue pour Paul Pogba

Oui, les rumeurs sont vraies, Paul Pogba va jouer au football.

Pressenti depuis plusieurs jours, au cœur du débat médiatique en Ligue 1, c’est désormais confirmé, Paul Pogba est convoqué parmi les joueurs de l’AS Monaco qui feront le déplacement à Rennes ce samedi à 19 heures pour la 13e journée.

Premières minutes depuis 2023 ?

Le champion du monde 2018 figure dans le groupe élargi monégasque qui s’est envolé ce vendredi après-midi pour la Bretagne. Si une titularisation est prématurée, le milieu de terrain devrait entrer en cours de jeu et y disputer ses premières minutes depuis sa suspension pour dopage, après avoir été contrôlé positif à la testostérone le 10 août 2023.

La Pioche n’a en effet plus foulé les terrains depuis plus de deux ans, le 3 septembre 2023 lors d’un match de Serie A contre Empoli alors qu’il évoluait sous le maillot de la Juventus Turin. Par la suite, son retour avait été retardé par des blessures en série. Par ailleurs, l’ASM pourra également compter sur Denis Zakaria et Lamine Camara.

Le Roazhon Park a déjà montré qu’il aimait les belles histoires.

