Des nouvelles du possible retour de Paul Pogba

En attendant Pogba.

Sébastien Pocognoli, successeur d’Adi Hütter comme entraîneur de l’AS Monaco, s’est exprimé ce lundi au micro de l’AFP sur le cas Pogba, éternelle arlésienne de la Principauté.

L’entraîneur belge « espère » un retour prochain, mais reste prudent, presque superstitieux : « La dernière fois que j’ai dit qu’il touchait au but… (Pogba s’était blessé à une cheville fin octobre.) Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. »

Une aura de leader

La dernière apparition de l’ancien champion du monde remonte à septembre 2023, juste avant sa suspension pour dopage, puis son retour a été retardé par des blessures en série. « Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait de revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute. »

Parce qu’au-delà du joueur, il y a le leader, celui dont le coach attend qu’il laisse un « héritage » et tire la nouvelle génération vers le haut. « Je pense que les leaders, comme Paul, doivent transmettre à la future génération, aux supporters, à toutes les composantes du club. […] Si Paul est bien utilisé, le groupe peut tirer profit de son aura », conclut Pocognoli.

Pour être dans le débat pour la Coupe du monde 2026, ce n’est pas gagné.