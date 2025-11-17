S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Des nouvelles du possible retour de Paul Pogba

CM
Des nouvelles du possible retour de Paul Pogba

En attendant Pogba.

Sébastien Pocognoli, successeur d’Adi Hütter comme entraîneur de l’AS Monaco, s’est exprimé ce lundi au micro de l’AFP sur le cas Pogba, éternelle arlésienne de la Principauté.

L’entraîneur belge « espère » un retour prochain, mais reste prudent, presque superstitieux : « La dernière fois que j’ai dit qu’il touchait au but… (Pogba s’était blessé à une cheville fin octobre.) Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. »

Une aura de leader

La dernière apparition de l’ancien champion du monde remonte à septembre 2023, juste avant sa suspension pour dopage, puis son retour a été retardé par des blessures en série. « Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait de revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute. »

Parce qu’au-delà du joueur, il y a le leader, celui dont le coach attend qu’il laisse un « héritage » et tire la nouvelle génération vers le haut. « Je pense que les leaders, comme Paul, doivent transmettre à la future génération, aux supporters, à toutes les composantes du club. […] Si Paul est bien utilisé, le groupe peut tirer profit de son aura », conclut Pocognoli.

Pour être dans le débat pour la Coupe du monde 2026, ce n’est pas gagné.

La plus grande collection de maillots de foot au monde appartient à un Français !

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!