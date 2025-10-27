S’abonner au mag
Le départ d’Adi Hütter a créé des remous jusqu’en D3 belge

CDB
Les fameuses chaises musicales.

Limogé de son poste d’entraineur de l’AS Monaco le 9 octobre dernier, Adi Hütter a créé un remue-ménage important dans le football belge. La direction monégasque a décidé de jeter son dévolu sur Sébastien Pocognoli, alors en poste à l’Union Saint-gilloise. Un départ soudain qui a chamboulé les plans de plusieurs clubs.

Pocognoli a été remplacé par David Hubert, en poste lui à Louvain. Son départ a été suivi de l’arrivée de Felice Mazzu à Louvain, qui lui était bien libre. Mais ce n’est pas fini.

Monaco gagne enfin, l’Union reste leader

À peine arrivé sur le banc de Louvain, Mazzu a émis la volonté de retrouver son ancien adjoint, Jérome Patris. Ce dernier s’est directement libéré de son contrat d’entraîneur principal du Crossing Schaerbeek, en D3 belge, après seulement six jours en poste. « Il y a eu des bouleversements, mais ce n’est pas une excuse », a assuré le nouveau coach du club de Schaerbeek.

En attendant, Pocognoli a glané sa première victoire avec l’AS Monaco ce week-end face à Toulouse (1-0), et l’Union Saint-gilloise continue de caracoler en tête de la Jupiler Pro League (deux victoires en deux matchs pour Hubert), malgré une nouvelle claque en Ligue des champions face à l’Inter (4-0) la semaine dernière.

En espérant que celui d’Igor Tudor ne bouleverse pas toute l’Italie.

Monaco pas flamboyant mais vainqueur

CDB

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
  • C1
  • J3
  • Monaco-Tottenham
