Monaco pas flamboyant mais vainqueur

Monaco 1-0 Toulouse

But : Salisu (3e)

L’image de la 68e minute de jeu fait un peu de peine. Sur un ballon perdu par Toulouse, Philipp Köhn est allé se réfugier dans le coin de la surface pour gagner du temps. Monaco menait alors 1-0 contre Toulouse. C’est le score final. Après cinq matchs sans victoire, Monaco repart de l’avant. Et Toulouse manque l’occasion de doubler l’ASM au classement.

Attaquer ? Défendre ? Subir ? Le Monaco de Sébastien Pocognoli est encore en rodage, et n’a pas semblé savoir sur quel pied danser tout au long de la partie. Ils ont bien démarré, surprenant des Toulousains en pleine confiance. Mohammed Salisu débloque l’ASM d’une belle tête, prenant le meilleur sur Mark McKenzie (1-0, 3e). Ansu Fati rate ensuite son petit piqué (6e). Ce fut tout jusqu’à un super arrêt de Guillaume Restes, à bout portant devant Folarin Balogun (36e). L’ASM joue avec le frein à main, mais est en tête à la pause.

Premier clean sheet depuis mai

La flippe se poursuit après la mi-temps. Les Monégasques affichent de la fébrilité : la tête d’Emersonn ne passe pas loin (65e), Yann Gboho frappe trop mollement (71e). Monaco n’a eu qu’une occasion en seconde période. Et quelle occaz : Pape Cabral bute sur Guillaume Restes, puis le poteau sauve les Toulousains (78e). Monaco est en souffrance, mais tient bon, tellement que Mika Biereth ne remplace personne. L’ASM retrouve les trois points, enchaîne un treizième match sans défaite à domicile, et conserve le clean sheet pour la première fois depuis neuf rencontres de Ligue 1. Paradoxalement, il est troisième ce soir.

Monaco (3-4-3) : Köhn – Kehrer, Salisu, Mawissa – Diatta, Golovin (Cabral, 76e), Coulibaly (Teze, 46e), Ouattara – Minamino, Balogun (Ilenikhena, 60e), Fati (Akliouche, 60e). Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Toulouse (3-4-3) : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (Sidibé, 73e) – Dønnum, Francis (Vossah, 66e), Cásseres (Sauer, 84e), Methalie (Kamanzi, 84e) – Magri (Hidalgo, 73e), Emersonn, Gboho. Entraîneur : Carles Martínez Novell.

