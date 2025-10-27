Igor Tudor n’est plus l’entraîneur de la Juventus

Tudor a endormi la Vieille Dame.

Ce dimanche, la Juventus s’est inclinée pour la troisième fois de suite, sur la pelouse de la Lazio (1-0). Un nouveau revers pour la Vieille Dame, celui de trop pour Igor Tudor, licencié ce lundi par le club de Turin. Avec aucune victoire sur les huit dernières rencontres et aucun but inscrit sur les quatre dernière sorties des Bianconeri, le coach croate plie bagage après seulement sept mois à la tête de la Juve et une actuelle 8e place au classement.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

Massimo Brambilla pour l’intérim

Remercié par le club à travers un communiqué, Igor Tudor cède sa place sur le banc à Massimo Brambilla, actuel coach de l’équipe U23 qui évolue en Serie C. L’Italien assurera l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur et sera sur le banc dès ce mercredi lors de la réception de l’Udinese, comptant pour 9e journée de Serie A.

Sept mois sur un banc, Tudor reste dans ses standards habituels.

La Lazio enfonce la Juve dans la crise