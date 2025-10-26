La Lazio enfonce la Juve dans la crise

SS Lazio 1-0 Juventus

But : Bašić (9e) pour les Biancocelesti

Igor, tu dors ?

Avec deux équipes en difficulté en Serie A, cette rencontre entre la Lazio et la Juventus avait un goût de fin du monde pour les deux formations. D’un côté les Biancocelesti, 14es du championnat avec des résultats disparates depuis le début de la saison, de l’autre les Bianconeri qui restaient sur sept rencontres d’affilée sans victoires. Mais ce sont bien les protégés de Maurizio Sarri qui ont empoché les trois points au terme du temps réglementaire (1-0).

Bašić buteur salvateur

Courte victoire mais immense bonheur pour la Lazio, qui a dû son salut à Toma Bašić unique buteur de la rencontre. Les Biancocelesti et Bašić n’ont eu besoin que d’une seule occasion pour trouver le chemin des filets turinois. Bien aidé par la remise de la tête en retrait de Jonathan David, Danilo Cataldi ne s’est pas privé pour récupérer la balle et lancer sur orbite son coéquipier croate qui a parfaitement conclu l’offrande facilitée par le contre de Federico Gatti (1-0, 9e).

⚽️ | Quel but de Toma Basic pour ouvrir le score devant son public face à la Juventus 💥✨ Suivez la rencontre en direct ici 👉 https://t.co/zipauAD0bj#LazioJuventus pic.twitter.com/zIJ2HpImAx — DAZN France (@DAZN_FR) October 26, 2025

Les Turinois, piqués, ont tenté de répliquer, mais les tentatives de Jonathan David, pourtant seul face à Ivan Provedel (34e), Dušan Vlahović (47e), Manuel Locatelli (48e) ou encore Khephren Thuram (75e) n’ont pas eu le succès escompté. Les Bianconeri n’ont donc plus inscrit le moindre but depuis un mois.

Guendouzi a enfin eu sa revanche sur son ancien coach.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Romagnoli, Gila, Lazzari (Pellegrini, 55e) – Bašić (Vecino, 68e), Cataldi, Guendouzi – Zaccagni, Dia (Noslin, 82e), Isaksen (Pedro, 83e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Juventus (3-5-2) : Perin – Kalulu, Gatti (João Mário, 86e), Kelly – Conceição, Koopmeiners (Thuram, 66e), Locatelli, McKennie (Openda, 78e), Cambiaso (Yildiz, 46e) – David (Kostić, 66e), Vlahović. Entraîneur : Igor Tudor.

