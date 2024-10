La Juve s'en sort in extremis contre la Lazio

Juventus 1-0 Lazio Rome

But : Gila CSC (85e) pour la Juve

Exclusion : Romagnoli (24e) pour la Lazio

Voilà un match qui ne va pas donner envie aux diffuseurs français de reprendre les droits de la Serie A !

Pour voir du spectacle ce samedi soir, il fallait aller partout sauf au Juventus Stadium. Au bout d’une partie qui n’aura fait monter sûrement personne au plafond, la Juve s’est malgré tout dépêtrée difficilement du piège tendu par la Lazio (1-0). Un bonbon tout de même à se mettre sous la dent : une très belle séquence de possession et de redoublement de passes de la Juve, qui mène Alessio Romagnoli à commettre un tacle grossier sur Pierre Kalulu, inexplicablement placé en position d’attaquant, et ainsi à laisser ses partenaires à dix (24e).

Un CSC, et puis c’est tout

Pour autant, la partie ne décolle pas et la Juve passe sa soirée à buter sur un bloc largement replié de la Lazio, malgré plusieurs assauts de Dušan Vlahović. Il faut alors attendre les derniers instants de la rencontre pour voir le tout se décanter : sur un centre puissant et dangereux de Juan Cabal, l’Espagnol Mario Gila a cru bon de tacler pour écarter le ballon, mais celui-ci a terminé… dans son propre but (1-0, 85e), comme le signe que ce match ne pouvait se résoudre autrement que sur une erreur individuelle.

Thiago Motta se contentera certainement des trois points, qui permettent à ses hommes de repasser deuxièmes. La Lazio est cinquième.

