Pronostic Juventus Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus remporte enfin un choc face à la Lazio

La Juventus de Turin a décidé d’opérer un changement important lors de l’intersaison avec l’arrivée de Thiago Motta. L’ancien coach de Bologne doit relancer la Vieille Dame qui a vu ses adversaires remporter les derniers Scudettos. L’ex-milieu de terrain du PSG a rapidement imposé sa patte puisque sa formation est toujours invaincue depuis l’entame de saison. Actuellement, les Bianconeri sont en 3e position, à 3 points du Napoli, et affichent un bilan de 3 victoires pour 4 nuls. Pour viser plus haut, les Turinois doivent maintenant s’imposer dans les grandes affiches puisqu’ils ont seulement signé des nuls face à la Roma et au Napoli. Au rayon des bonnes nouvelles, la Juve possède une défense de fer avec un seul but encaissé en 7 rencontres. En plus de cette entame satisfaisante en Serie A, la Vieille Dame est parfaitement lancée en Ligue des champions avec 2 succès lors des 2 premières journées face au PSV et Leipzig. La semaine prochaine, les hommes de Motta affronteront Stuttgart pour confirmer leur excellent départ. Pour venir à bout de la Lazio, la Juve compte sur Vlahović, auteur de 5 buts depuis l’entame de la Serie A.

De son côté, la Lazio a également changé d’entraîneur cet été, avec l’arrivée de Baroni, qui a succédé à Igor Tudor. À l’instar de Motta, le technicien italien connaît une entame parfaite en Ligue Europa avec deux victoires d’entrée face au Dynamo Kiev et l’OGC Nice. Sur le plan national, le club romain a perdu des points en route contre l’Udinese et la Fiorentina, mais s’est montré solide à domicile. Victorieux au Torino et à domicile face à Empoli avant la coupure internationale, les Laziali sont remontés en 4e position avec le même nombre de points que leur adversaire du soir. Pour tenter de trouver la faille dans l’imperméable défense de la Juve, Baroni compte sur Castellanos ou Dia, bien en jambes dans cette entame de saison à tour de rôle en pointe. À domicile, la Juve devrait s’appuyer sur sa solidité pour remporter enfin une grosse affiche face à un adversaire direct, la Lazio.

