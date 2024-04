Pronostic Lazio Juventus : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d’Italie

La Juve gère son avance contre la Lazio

La Lazio Rome va devoir réaliser un exploit pour se qualifier pour la finale de la Coppa Italia. En effet, les Biancocelesti se sont inclinés lors du match aller (0-2) et doivent combler leur retard au stade Olympique face à une Juve qui veut à tout prix remporter un trophée. Depuis quelques semaines, Igor Tudor a repris les commandes de cette équipe et avaient vu ses protégés s’imposer en Serie A face à la Vieille Dame (1-0). Ensuite, les Laziale avaient perdu deux rencontres importantes face à la Juve en Coupe et contre la Roma dans le derby (1-0). La Lazio a profité de deux rencontres à sa portée pour se relancer en dominant la lanterne rouge, la Salernitana (1-4) et le week-end dernier le Genoa (0-1), sur un but de Luis Alberto. Ce dernier a mis la pression sur ses dirigeants en annonçant ses envies de départ car ses relations avec Tudor ne sont pas au beau fixe. Le week-end dernier, Tudor déplorait des absences importantes puisque Guendouzi, Provedel, Zaccagni ou Immobile étaient tous sur le flanc. Remonté à la 7e place, la Lazio garde toujours espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, la Juventus est quasiment assurée de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. En effet, la Vieille Dame occupe actuellement la 3e place avec 10 points de plus que l’Atalanta, 6e. Dans cette dernière ligne droite, la bande à Allegri possède 2 objectifs, s’assurer un ticket pour la Ligue des Champions et surtout remporter la Coupe d’Italie. Les Bianconeri ont un pied en finale après leur succès de l’aller (2-0). Lors de ce match, Chiesa et Vlahovic avaient permis à leur équipe de prendre une option. Depuis ce succès, les Turinois ont dominé la Fiorentina (1-0) avant de partager les points avec le Torino (0-0) et Cagliari (2-2). En Sardaigne, les Turinois se sont retrouvés menés de 2 buts mais ont réussi à revenir avec une nouvelle réalisation de Vlahovic, sa 16e. Pour maintenir son avance au stade Olympique, Allegri compte évidemment sur le buteur serbe mais aussi sur Milik de retour de blessure, ou sur les Rabiot, Locatelli, Chiesa, Bremer, Danilo ou Alcaraz. Solide, la Juve devrait accrocher au moins un nul à Rome pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Italie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

