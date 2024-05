Pronostic Chelsea West Ham : Analyse, cotes et prono du match Premier League

Chelsea et West Ham pour un gros derby

C’est un duel made in London que nous offriront Chelsea et West Ham à l’occasion de ce dimanche, entre deux formations (encore) dans la course aux dernières places européennes. Pour leur part, les Blues sortent d’un mois de mai plus que chargé, où ils ont réussi des prestations références, comme celle face à Everton (6-0) ou contre Manchester United (4-3), mais également subi une déferlente sur la pelouse d’Arsenal (5-0), et une désillusion en demi-finale de FA Cup, perdant sur la plus petite des marges face aux Skyblues, champions en titre. En fin de semaine, Cole Palmer (20 pions en PL) et sa bande ont tout de même relevé la tête contre Tottenham (2-0), revenant au contact des Red Devils (6e) et de Newcastle (7e) pour nous offrir une fin de saison haletante.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

A un petit point derrière son adversaire du soir, West Ham traverse une passe compliquée, puisqu’il n’est sorti vainqueur qu’à une reprise sur les 9 dernières rencontres auquel le club a pris parti. A moins d’un retournement de situation, les Hammers se dirigent vers une saison « blanche », malgré quelques prestations qui nous soufflent à l’oreille que les Londoniens pouvaient viser plus haut cette année. Ceci étant dit, West Ham enregistre, à 3 journées de la fin, son 2e pire total de buts encaissés en une saison (65) depuis sa remontée il y a une dizaine d’années. Dernièrement, les hommes de Moyes avaient perdu pied à Palace (5-2) avant de tenir tête à Liverpool (2-2) lors de la J35. Ils pourraient alors au moins inscrire un but à Stamford Bridge, sans pour autant stopper leur série noire, dans une rencontre qui s’annonce haute en intensité, et en buts on l’espère.

► Le pari « Plus de 2,5 buts et Les 2 équipes marquent » est coté à 1,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 150€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Palmer, Madueke ou Jackson premier buteur » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea – West Ham :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Chelsea West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !