Hervé Renard après France-Colombie : « On s’en sort par miracle »

On n’est pas passé loin d’un remake de France-Suisse 2021.

Ce jeudi, l’équipe de France féminine s’est imposée difficilement face à la Colombie (3-2) pour son entrée en lice dans le tournoi olympique. Après une première période de gala où les Bleus menaient par trois buts d’écart, les Cafeteras ont réduit à deux reprises l’écart et ont fait douter Wendy Renard et ses coéquipières jusqu’au bout. « On s’est mis le feu toutes seules, a expliqué la capitaine après la rencontre. La première mi-temps était maîtrisée, je pense même qu’on méritait de marquer plus de buts. Mais comme j’ai dit à Eugénie (Le Sommer, NDLR), on a tellement donné en première mi-temps qu’on a eu du mal à se remettre dedans en début de deuxième. On a manqué d’agressivité, de rythme, et il ne faut jamais lâcher face à une équipe comme ça. On a pris les trois points, on va retenir ça, mais il ne faut pas reproduire ces mêmes erreurs. »

Hervé Renard semblait quant à lui particulièrement irrité par le niveau affiché par son équipe. « Félicitations pour la victoire. Mais la deuxième mi-temps, elle est transparente, a déclaré le sélectionneur des Bleues. C’est bien beau de dire qu’on a des ambitions… Je n’ai pas d’explications. Dans le football, il faut être fort mentalement. On est rentrés avec le cigare en deuxième période. Si on pense qu’on est trop forts, on sera sanctionnés. Aujourd’hui, on s’en sort par miracle. »

On appréhende déjà la gestion des matchs à élimination directe.

La France se fait très peur, mais remporte le bras de fer contre la Colombie