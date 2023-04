La France d’Hervé Renard réussit son exam face à la Colombie

France 5-2 Colombie

Buts : Cascarino (51e et 73e), Le Sommer (56e et 59e) et Geyoro (90e+1) pour les Bleues // Arias (37e) et Usme (50e) pour les Cafeteras

L’équipe de France avait sans doute imaginé un autre scénario pour démarrer l’ère Hervé Renard. En quête de certitudes, les Bleues ont longtemps douté face à une équipe colombienne très physique et au pressing strictement organisé, histoire de rappeler pourquoi elle est allée jusqu’en finale de la dernière Copa America. Le néosélectionneur tricolore a pu compter sur des changements inspirés pour remonter les deux pions collés sur coup de pied arrêtés et en passer cinq en l’espace de 45 minutes.

Où c’est qu’Usme ?

Le premier acte offre un duel particulièrement physique, où les Françaises se font sacrément bouger et peinent à garder le ballon face au pressing incessant des Cafeteras. Particulièrement tranchante en contres, avec un duo Ramirez-Caicedo très rapide, l’équipe colombienne force Wendie Renard et De Almeida à des interventions in extremis et pas forcément académiques (15e et 34e). Les Bleues gardent le cap grâce à la revenante Amel Majri, qui sert d’abord Eugénie Le Sommer en profondeur (21e) avant de tenter sa chance en solitaire sur un sublime enchaînement et une frappe qui manque la lucarne opposée de peu (31e). Mais les Colombiennes viennent refroidir le stade Gabriel-Montpied sur un très bon coup franc rentrant de Catalina Usme dévié du bout des cheveux par Daniela Arias devant Peyraud-Magnin, masquée (0-1, 37e). Viviane Asseyi croit répondre à son homologue en envoyant une praline sur coup franc là aussi, frôlant la transversale (41e).

De retour des vestiaires, Hervé Renard décide de faire trois changements avec un impact immédiat : Delphine Cascarino, remplaçante de Viviane Asseyi sur le côté droit, s’offre d’entrée une belle occasion contrée à l’arrache par la défense colombienne (46e). Le duel Emma Ramirez-Wendie Renard se poursuit, et l’attaquante de Levante parvient une nouvelle fois à devancer la Française, obligée de faire faute pour la stopper (48e). Un geste qui vaut très cher, puisque cette fois-ci Catalina Usme s’offre un coup franc direct malgré une position sacrément excentrée à droite des cages de Peyraud-Magnin, trop courte et contrainte d’observer le ballon se nicher dans sa lucarne opposée (0-2, 50e).

Des changements renardesques

Mais les Françaises réagissent et viennent immédiatement réduire la marque sur l’engagement grâce aux entrantes : centre de Clara Mateo pour Grace Geyoro en retrait, puis une remise pour Delphine Cascarino, qui frappe fort sans trop réfléchir. C’est dévié, mais ça rentre (1-2, 51e). Emma Ramirez vient de nouveau faire des siennes en trouvant la barre sur un enchaînement contrôle orienté-frappe (52e), avant de voir les siennes plonger pour de bon. Eugénie Le Sommer va même signer un doublé en trois minutes, reprenant une frappe de Grace Geyoro mal dégagée d’une parfaite demi-volée (2-2, 56e), puis un centre millimétré de Delphine Cascarino de la tête (3-2, 59e). La cage de Catalina Perez devient ensuite un aimant à tirs français : un pointu de Clara Mateo qui passe juste au-dessus (65e), un quasi contre-son-camp de Ramos sur un centre de Cascarino (66e). Puis un centre fort de Sakina Karchaoui, entrée dix minutes plus tôt à la place d’Eugénie Le Sommer, pour Delphine Cascarino qui enfonce au point de penalty (4-2, 73e).

Si Peyraud-Magnin s’offre une ultime frayeur devant Emma Ramirez puis Elexa Bahr (83e), Grace Geyoro met définitivement fin aux débats en concluant une très belle passe cachée de Mateo de l’extérieur du pied (5-2, 90e+1). Une défaite presque sans bavure sur le papier, mais qui aura le mérite de soulever plusieurs points à bosser d’ici la rencontre face au Canada mardi, champion olympique en titre, notamment dans l’intensité, les liens entre les différents secteurs du jeu et le manque de vitesse et d’anticipation de la paire De Almeida-Renard. Mais le coach en chemise blanche a sûrement là aussi des changements magiques à proposer.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Perisset, De Almeida, Renard, Bacha – Dali (Jean-François, 74e), Toletti, Majri (Geyoro, 46e) – Asseyi (Cascarino, 46e), Le Sommer (Karchaoui, 63e), Baltimore (Mateo, 46e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Colombie (4-2-3-1) : Perez – Ramos, Arias, Carabali, Vanegas (Ospina, 84e) – Montoya (Restrepo, 86e), Bedoya (Caracas, 69e) – Caicedo, Usme, Guerra (Bahr, 69e) – Ramirez (Chacon, 85e). Sélectionneur : Nelson Abadia.