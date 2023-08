Pronostic Maroc Colombie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Colombie se défait du Maroc

Qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire chez les femmes, le Maroc n’a pour l’instant pas à rougir de ses prestations dans la compétition. Les débuts ont certes été difficiles avec un énorme revers essuyé face à l’Allemagne (6-0) lors d’une partie pourtant pas si déséquilibrée où la Mannschaft s’était montrée particulièrement efficace en inscrivant 6 buts en 7 tirs cadrés seulement. Mais loin de se laisser abattre, les Lionnes de l’Atlas ont parfaitement réagi pour s’imposer sur le plus petit des scores devant la Corée du Sud (0-1). Cette victoire leur permet de se trouver aujourd’hui en 3e position du groupe, à égalité avec les Allemandes, et donc de se trouver encore en lice pour se qualifier.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Seulement, les Marocaines vont devoir affronter le leader du groupe, la Colombie. Pas vraiment attendues pour prendre les commandes de ce groupe où figurait l’Allemagne notamment, les Sud-Américaines sont pourtant bel et bien leaders du classement et pratiquement déjà assurées de se qualifier. Seulement, une victoire permettrait d’éviter un scénario catastrophe, certes improbable, mais potentiellement réalisable. Convaincantes lors de leur entrée en lice dans le tournoi avec un très bon succès face à la Corée du Sud (2-0), les Cafeteras ont ensuite réalisé un exploit majuscule en s’imposant en toute fin de rencontre face aux Allemandes (1-2) grâce à un but marqué à la 97e minute de jeu qui leur permet d’aborder ce 3e match avec sérénité. Au dessus de leur adversaire du jour, les Colombiennes pourraient fêter leur qualification en 1/8e de finale avec un 3e succès.

► Le pari « Victoire Colombie » est coté à 1,52 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 152€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « La Colombie marque plus de 1,5 buts » est coté à 1,69 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 169€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Maroc Colombie :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Maroc Colombie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Linda Caicedo aurait pu signer au Stade de Reims