Expulsée par l’arbitre, elle met un uppercut à son adversaire et déclenche une barrage générale

Pas pour rien qu’on les appelle les Panthères.

Quatre jours après s’être imposé en amical contre l’équipe féminine de la République démocratique du Congo (1-2), le Maroc a remporté la manche retour ce lundi (3-2). Une rencontre marquée par l’expulsion de la joueuse congolaise Ruth Kipoyi, qui a déclenché une bagarre sur la pelouse du stade municipal de Berkane. Avant l’heure de jeu, l’attaquante de Galatasaray est sanctionnée, puis exclue par l’arbitre après un tacle dangereux sur Najat Badri. Un geste mal exécuté par la Congolaise qui se retrouve alors prise à partie par des joueuses marocaines. Dans l’énervement, Kipoyi assène un coup de poing à Rosella Ayane.

The worst referee in history of football 🥴 pic.twitter.com/AFHv8q8Mkn

— 𝗠𝗩𝗡_𝗘𝗡 | 🇲🇦 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@MVN_EN) June 3, 2024