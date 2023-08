Pronostic Colombie Jamaïque : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

Colombie – Jamaïque : Las Cafeteras brisent le mur jamaïcain

Ce 8e de finale entre la Colombie et la Jamaïque est certainement l’opposition la moins attendue de cette Coupe du Monde. Jusqu’à présent, las Cafeteras avaient obtenu pour meilleur résultat un 8e de finale lors de l’édition du Mondial 2015, sur ses 2 précédentes participations. Finaliste de la dernière Copa America, la sélection colombienne a réussi une très bonne entame de Coupe du Monde. Pour leur entrée en lice, les Colombiennes ont pris le meilleur sur la Corée du Sud (2-0) avant de réussir un des exploits du tournoi en battant l’Allemagne (1-2) et précipitant par la même l’élimination des partenaires de Popp. Lors de cette rencontre, la Colombie a montré toute son abnégation car malgré l’égalisation allemande à la 89e minute, elle a su trouver les ressources pour s’imposer dans le temps additionnel. La défaite face au Maroc lors de l’ultime journée est anecdotique car l’objectif des 8es de finale, et même la 1re place du groupe, est atteint. Ce mardi, las Cafeteras sont conscientes qu’elles ont une belle carte à jouer face à la Jamaïque et comptent notamment sur leurs cadres Usme et Montoya, et leur pépite Linda Caceido (Real Madrid, 2 buts dans ce Mondial).

A l’image des Reggae Boys qui avaient apporté un vent de fraîcheur sur le Mondial 1998 en France, la sélection féminine jamaïcaine a surpris tout son monde lors de cette Coupe du Monde féminine. En effet, pour son 1er match, la Jamaïque a tenu tête à l’équipe de France (0-0) dans un match où elle n’a pas été ridicule avant de récidiver face au Brésil (0-0). Entretemps, les Reggae Girlz avaient pris le meilleur sur la plus modeste sélection du groupe, le Panama (1-0). Troisième de la dernière compétition de Concacaf, la Jamaïque s’appuie sur sa solidité pour accrocher des résultats. En effet, les Jamaïcaines n’ont toujours pas encaissé le moindre but lors de ce Mondial grâce à une charnière centrale articulée autour des sœurs Swaby qui évoluent toutes deux en France. Dans cette opposition qui s’annonce cadenassée, la Colombie part favori et devrait parvenir à forcer le verrou jamaïcain.

