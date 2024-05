Pronostic Auxerre Paris FC : Analyse, cotes et prono du match Ligue 2

Auxerre, objectif montée face au Paris FC

Ce samedi, l’AJ Auxerre pourrait retrouver la Ligue 1 après avoir été relégué l’an passé à l’issue de l’ultime journée. Le club bourguignon pourrait même assurer de monter avant le coup d’envoi si Angers s’incline contre Pau vendredi. Dernièrement, la bande à Pélissier avait connu deux défaites de rang face à Quevilly Rouen et Rodez mais s’est ensuite bien reprise avec une large victoire contre Laval (4-0) et une autre à Dunkerque lundi. Mal rentré dans son match à Dunkerque, l’AJA a accéléré après la pause pour décrocher un précieux succès (1-3). Avec 4 points d’avance sur l’ASSE et 6 sur le SCO, auxquels on peut ajouter une différence de buts largement favorable, le club bourguignon a déjà un pied en Ligue 1. Ce samedi, les Auxerrois feront face à une belle opposition avec la réception du Paris FC. Mais avec les Hein, Perrin, Ayé ou Jubal, l’AJA possède l’effectif pour décrocher les 3 points.

5e du classement, le Paris FC est engagé dans la course aux playoffs et lutte pour conserver sa place. A 3 journées de la fin, les protégés de Stéphane Gilli possèdent 3 points de plus que Laval et 4 sur le duo Pau – Caen. A l’issue de cette journée, ce nombre d’adversaires devrait diminuer car cette 36e journée nous offre des confrontations directes et des affrontements de haut de tableau. Après avoir perdu un match important à Rodez, le PFC s’est bien repris le week-end dernier en dominant Angers (3-1) à Charléty. Ce samedi, le club francilien arrive en Bourgogne pour prendre au moins un point mais reste donc sur une défaite en déplacement. Poussé par l’Abbé Deschamps, l’AJA devrait aller chercher la victoire synonyme de montée en Ligue 1.

