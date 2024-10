Une billetterie nominative dès 2025 pour le PSG, l’OM et l’OL

Et bonne année !

À compter du 31 décembre 2024, le PSG, l’OM et l’OL devront mettre en place une billetterie nominative, qui sera ensuite généralisée à tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en 2025. C’est l’annonce forte du ministre des Sports, Gil Avérous, lors d’une interview à BFM TV. Le ministre espère ainsi faciliter les sanctions individuelles.

« La volonté du gouvernement est d’individualiser et de sanctionner ceux qui sont à l’origine des propos pour éviter les sanctions collectives autant que faire se peut. On va activer la billetterie nominative », a expliqué le ministre avant de signer un arrêté qui « va rendre obligatoire pour les matchs de l’Olympique lyonnais, de l’Olympique de Marseille et du PSG la billetterie nominative ».

« Chaque spectateur au stade devra avoir une place avec son nom pour qu’on puisse repérer d’où viennent les chants, les propos et pour identifier ceux qui feront l’objet d’interdictions de stade », a développé Gil Avérous. « On réunira d’ici un mois l’instance nationale du supportérisme pour définir la mise en place », avant de citer des exemples déjà existants comme Roland-Garros ou les derniers Jeux olympiques.