Arrêter des matchs pour lutter contre l’homophobie : la solution en carton

Après un PSG-Strasbourg marqué par de nouveaux chants homophobes, le gouvernement a eu une brillante idée révolutionnaire : demander l’arrêt des matchs lorsque ces chants sont entonnés. Problème : on a déjà essayé et ça n’a déjà pas marché. Anatomie d’une communication populiste sans aucune solution.

Le 16 août 2019 devait marquer un tournant dans l’histoire du football français. Pour la première fois dans l’Hexagone, un match était interrompu en raison de chants jugés homophobes. Un Nancy-Le Mans en Ligue 2, durant lequel les Messins, ennemis jurés de l’ASNL, avaient été traités de « PD » sur une mélodie très éclairée. Le speaker avait de suite demandé au public de cesser d’entonner le chant en question, ce à quoi les supporters avaient répondu un très distingué : « La Ligue, la Ligue, on t’encule ! » Et donc mené à l’interruption temporaire de la rencontre. Un moyen pour Roxana Maracineanu et Marlène Schiappa, alors ministres des Sports et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, d’officiellement lancer leur campagne « Hors-Jeu à l’homophobie », qui entraînera bien d’autres suspensions de rencontres lors de la saison 2019-20.

Cinq ans de néant

Cinq ans plus tard, les mêmes chants homophobes inondent toujours les tribunes de la Ligue 1 et la même méthode est brandie par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur comme étant LA solution pour faire stopper ces hymnes à la haine. « On ne peut plus supporter des chants homophobes, des invectives racistes, des violences comme cela a été le cas sur le trajet retour sur l’A9 qu’on a dû fermer il y a quelques jours après le match Montpellier-OM. Je ne le supporterai plus parce que ce n’est pas les valeurs du sport. Cela me mobilise à chaque fois des centaines et des centaines de gendarmes ou de policiers », se désolait le nouvel locataire de la Place Beauvau sur France Inter jeudi, plus concerné par l’économie de troupes que par la cause sous-jacente.

Si on luttait contre l’homophobie par des coups de matraque, ça se saurait. Pourtant, M. Retailleau ne baisse pas son drapeau interventionniste. « Lorsqu’il y a un chant homophobe, on arrête », assurait-il… avant de se débiner sur RMC quelques heures plus tard et de parler d’interruptions seulement temporaires des rencontres et reconnaissant qu’il est « très compliqué » d’arrêter définitivement une rencontre. « Ce n’est pas la bonne solution. Il faut une interruption provisoire, éventuellement des exfiltrations même si c’est compliqué au sein d’une tribune, reconnaît-il. Si les chants continuent ? Je ne veux pas me prononcer. » Juste avant, Gil Avérous, le ministre des Sports, allait lui plus loin et demandait aux instances du football français d’appliquer strictement le protocole de la FIFA, qui prévoit une gradation allant de la suspension de la rencontre jusqu’au match déclaré perdu par l’équipe qui reçoit.

Bataille médiatique, résultat famélique

Puisqu’en effet, depuis 2019, une série de sanctions est déjà écrite noir sur blanc dans le règlement de la LFP en cas d’insultes homophobes. Un protocole qui n’est jamais appliqué en match, mais qui entraîne parfois des sanctions collectives a posteriori avec des fermetures de tribunes et des amendes pour les clubs. Sans que les supporters ne restreignent pour autant leurs chants homophobes. Pire encore, frustrés par les interruptions de matchs à répétition en août 2019, certains avaient même tentés de contourner l’interdiction en n’usant non pas de chants homophobes mais de banderoles homophobes, toutes plus provocantes envers la LFP. Aujourd’hui des supporters réfléchissent à enfiler la tunique de l’adversaire pour proférer des insultes homophobes et entraîner le gain du match sur tapis vert de leur équipe. Symbole de l’échec d’une politique répressive sans aucune structure pensée pour réellement éduquer les tribunes aux propos discriminants.

Le manque de perspective commune entre une FFF qui prône l’individualisation des sanctions sans en avoir le pouvoir et un gouvernement apôtre de la sanction collective sans savoir jusqu’où placer le curseur, met en lumière toutes les défaillances d’un système qui n’a pas vraiment envie de s’engager conjointement dans la lutte contre l’homophobie. D’autant que le projet est porté par Bruno Retailleau, qui, il y a encore quelques mois trouvait le moyen de défendre Mohamed Camara, qui avait masqué le logo « Stop homophobie » sur son maillot, assurant qu’il ne fallait pas « introduire la lutte contre l’homophobie à tout bout de champ » – sous entendu dans le football, parce que cela pouvait « agacer les Français ». En attendant les atteintes envers les personnes LGBT ont bondi de 13% en 2023 selon un rapport du ministère de l’Intérieur. Et ce n’est pas qu’à cause du foot.

