Luis Enrique avant le Classique : «  Les matchs à haute tension, c’est presque le plus simple »

Des mots doux, de la grinta et de l’ironie.

En conférence d’avant-match, Luis Enrique est apparu assez serein avant le Classique, qui aura lieu ce dimanche à 21h : « Avec ce type de match, tout ce que tu as fait avant n’a aucune importance. Il y a une telle tension. Je suis très satisfait. On a fait un très bon match face au PSV. Je suis très optimiste par rapport à ce que je vois » Après cette entrée en matière pour le média du club de la capitale, l’entraîneur du Paris-SG a été questionné sur son homologue marseillais, Roberto De Zerbi. Spoiler, il y a plus que du respect entre les deux hommes : « Pour moi, De Zerbi est un coach passionnant que j’ai suivi à Brighton. Son équipe ne calcule pas, avec un pressing très haut. Il embarque ses joueurs. »

L’entraîneur espagnol a ensuite déclaré que pour lui « les matchs à haute tension, c’est presque le plus simple. Tu n’auras pas de manque de motivation, tout en faisant attention à ne pas être dans l’excès. Il faut 100% de motivation mais pas 105%. Il ne faut pas être dirigé par les émotions. » Au sujet des émotions, le sang de Luis Enrique n’a fait qu’un tour quand un journaliste a osé lui demander si son attaquant Gonçalo Ramos allait bientôt retrouver les terrains : « Une date de retour? Il revient le 25 mais je ne sais pas de quel mois. C’est un joueur que j’adore comme n’importe quel joueur de mon effectif. Apparemment, c’est le joueur qui va tout changer… Mais la solution ne vient jamais d’un seul joueur. Il faut s’améliorer en tant qu’équipe, que club. »

En attendant, à Kolo Muani de briller (ou pas).

