« Ce match n’est pas un Classico », lance Roberto De Zerbi après PSG-OM

Un écart trop grand ?

En conférence de presse après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain (3-1), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi s’est lancé dans une tirade pour le moins intéressante, dans laquelle il explique que la notion de « Classico » n’existe pas dans la réalité et n’est qu’une formule utilisée par les journalistes. « Quand j’étais jeune, l’OM était au-dessus, et le PSG n’existait pas. C’est vous qui appelez ce match un Classico. Ce n’est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec eux. Aujourd’hui, il n’y a plus de rivalité car le PSG a un budget bien supérieur, il est hors catégorie. L’OM est le club le plus important de France et je continue de le dire », a soufflé l’Italien, avant de demander à son audience si quelqu’un pensait qu’il avait tort, sans être repris.

Également interrogé sur le choix de donner le brassard de capitaine à Adrien Rabiot, RDZ a dit ceci : « J’en ai parlé avec Balerdi, avec d’autres joueurs de l’équipe. Tout le monde était d’accord pour que Rabiot entre sur le terrain sous le maillot de l’OM avec le brassard de capitaine… c’était un moyen de lui donner une motivation supplémentaire. »

Balerdi devrait tout de même retrouver son brassard dès le prochain match, face à Reims.

