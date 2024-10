Annoncé absent pour deux mois, Folarin Balogun est déjà de retour

La salle du temps a fait effet.

Blessé à l’épaule gauche contre Rennes en début de mois d’octobre, Folarin Balogun devait être absent pour les deux prochains mois. Un réel manque pour l’AS Monaco et son excellent début de saison. Mais avec surprise, l’international américain est déjà de retour. En effet, Balogun a pris part à une partie de l’entraînement collectif ce vendredi et est donc en bonne voie pour revenir définitivement dans le groupe. En conférence de presse, Adi Hütter, son entraîneur, s’est tout de même montré prudent : « Il a repris les petits jeux avec le groupe durant l’échauffement, mais pour l’instant cela se limite à cela. Nous devons être très vigilants, il ne peut pas participer aux exercices avec des contacts à cause de son épaule. Il pourrait revenir un peu plus tôt, mais nous sommes très précautionneux pour ne prendre aucun risque avec lui. »

Auteur de trois buts en six apparitions en Ligue 1 cette saison, Folarin Balogun reviendrait à point nommé pour aider Breel Embolo, Takumi Minamino, ainsi que les jeunes Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir. En attendant, c’est des tribunes (ou chez lui), qu’il suivra les futurs duels monégasques, à commencer par le derby de la Côte d’Azur contre Nice dimanche.

L’ASM est suffisamment armée.

Indice UEFA : la France garde le cap malgré les défaites de l’OL et Nice