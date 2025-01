L’Inter laisse Monaco sur le carreau

Alors qu’elle pouvait rêver de top 8, l’AS Monaco a pris trois coups de Martínez et une belle leçon de football par l’Inter. Après 90 minutes de souffrance, dont 70 à 10 et 10 à 9, les hommes de la Principauté bouclent cette phase à la 17e place et défieront Paris ou Benfica en barrage. Pour les séduisants Italiens, rendez-vous en huitièmes de finale.

Inter Milan 3-0 AS Monaco

Buts : Martinez (4e SP, 16e, 67e) pour l’Inter

Expulsion : Mawissa (13e) pour l’ASM

« Monaco, Saint-lau’, Mais pour nous, c’est de l’eau. » Marcus Thuram pourra pousser fort le son de Guy2Bezbar sur l’enceinte du vestiaire intériste : les Nerazzurri ont bu au goulot les espoirs de l’ASM. Avant la rencontre, Adi Hütter avait appelé ses hommes à faire « un match fantastique » s’ils voulaient espérer esquiver l’étape des barrages. Il a vite compris que ses vœux ne seraient pas exaucés, tant l’Inter a chopé son adversaire à la gorge sans plus jamais relâcher son étreinte. Plus expérimentés, plus solides, plus cliniques, plus disciplinés, plus tout, les ragazzi d’Inzaghi n’ont même pas laissé une miette à des Monégasques qui glissent donc à la 17e place du classement. Violent.

Le taro Martínez

Si c’est une soirée de rêve qui était promise aux Monégasques, dans un San Siro brûlant et avec le sentiment de n’avoir rien à perdre, elle a ressemblé plus rapidement que prévu à un cauchemar. Dès les premiers pressings, Marcus Thuram se fait emboutir par Denis Zakaria dans le rectangle et laisse son compère Lautaro Martínez, sur le penalty, cabosser Radosław Majecki, resté plein centre (1-0, 4e). Dur, mais il reste 86 minutes pour inverser la tendance…

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : c’est en réalité un énorme bouillon que prend l’ASM. La faute à un Fede Dimarco en feu, lançant le fils de Lilian au but, rattrapé par Christian Mawissa avec l’énergie du désespoir. La prise sac à dos du latéral vaut un rouge logique. Si le coup franc consécutif de ce même Dimarco est détourné d’une jolie envolée du gardien polonais, l’addition est finement salée par Lautaro, magnifiquement servi par Nicolò Barella après un siège de la surface princière (2-0, 16e). Grand bien leur fasse, Denzel Dumfries a vendangé toutes les occasions qui se sont présentées à lui, graciant – provisoirement – les chouchous de la princesse Kelly.

La deuxième période laisse peu de mystère : l’Inter vole vers les sommets et Monaco tente de stopper l’hémorragie. Enfin, surtout Majecki, qui bloque la volée de Benjamin Pavard. Comme si cette démonstration ne leur suffisait pas, les travées milanaises ont même le luxe d’exulter à chaque but encaissé par le rival rossonero à Zagreb (2-1 pour les Croates). Jamais rassasiées, elles peuvent aussi se délecter du triplé de Lautaro Martínez (3-0, 67e). Profitant d’un déboulé de Henrikh Mkhitaryan plein champ et de la frappe de l’Arménien repoussée par Majecki dans ses pieds, l’Argentin égale Sandro Mazzola, référence locale avec ses 17 buts en C1. Monaco se trouve alors dans la position du con dans un dîner à rallonge, et la blessure de Jordan Teze – alors que tous les changements ont été réalisés – n’est qu’une mauvaise blague de plus. Sympas, les remplaçants Marco Arnautović et Giacomo De Pieri s’abstiendront d’en claquer un quatrième. Et si on veut vraiment chercher une bonne nouvelle pour l’AS Monaco : elle ne pourra pas croiser l’Inter en barrages – 4e et déjà qualifiée pour les huitièmes. Ouf.

Inter (3-5-2) : Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, 59e) – Dumfries (Darmian, 76e), Barella (Frattesi, 59e), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco – Martínez (De Pieri, 76e), Thuram (Arnautović, 59e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Kehrer (Teze, 46e), Salisu, Mawissa – Camara (Magassa, 46e), Zakaria – Akliouche (Caio Henrique, 19e), Golovin (Ben Seghir, 79e), Minamino – Embolo. Entraîneur : Adi Hütter.

