Simone Inzaghi, fan numéro un de Marcus Thuram après Inter-Monaco

Le fils préféré.

Marcus Thuram n’a pas marqué, mais il a pesé. Mercredi soir, face à Monaco, l’Inter Milan s’est imposée 3-0 grâce à un triplé de Lautaro Martínez. Pourtant, l’attaquant français n’a pas été en reste : penalty provoqué dès la deuxième minute face à Denis Zakaria, puis expulsion de Christian Mawissa due à son accélération… Histoire de rappeler que lui aussi sait faire basculer un match.

Un Français pour tuer la principauté

Mais tout ça, Simone Inzaghi le sait, vu son discours dithyrambique au moment d’évoquer son numéro 9 : « Marcus a de grandes qualités, il joue très bien avec nous », a-t-il lâché en conférence de presse, rapporté par L’Équipe. Avant de rappeler qu’il ne découvre pas Thuram en Ligue des champions : « Je l’ai vu faire contre l’Italie ici à San Siro un très bon match avec l’équipe de France. » La prestation ne l’a pas laissé indifférent.

Et quand on parle des Bleus, on parle forcément de Deschamps. Inzaghi s’incline : « Didier Deschamps est un très grand technicien, je suis sûr qu’il saura tirer le meilleur parti de Marcus. L’entraîner est un plaisir, il est toujours très impliqué. »

On a trouvé notre nouveau Giroud.

