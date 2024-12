Marcus Thuram sur son appel à faire barrage au RN : « Cela nous a semblé naturel, à Kylian et moi »

On cherchera d’ici quelques jours un nouveau Premier ministre.

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport et publiée ce vendredi, Marcus Thuram est revenu sur son appel à faire barrage au Rassemblement National lors des législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. « Cela nous a semblé naturel, à Kylian (Mbappé) et moi. Nous sommes jeunes, noirs, c’était juste de comprendre ce qu’il se passait et d’en parler. ».

Papa et l’Inter

L’attaquant de l’Inter Milan s’est également confié sur sa relation avec son père, Lilian Thuram : « Il a été et reste fondamental dans ma carrière. Avec lui, je gagne du temps : un mot de lui vaut deux ou trois semaines de travail chez quelqu’un d’autre ! » Et d’ajouter : « Dans le passé, cela a pu être un poids d’être le fils d’un champion. Et il m’y avait préparé : « On te jugera pour ton nom de famille, que tu joues uniquement parce que tu es mon fils. » Ce n’était pas agréable, gamin, d’entendre les méchancetés des parents de mes coéquipiers. »

Côté terrain, Thuram ne cache pas son enthousiasme pour l’Inter Milan. « Nous faisons partie des 5-6 équipes au-dessus du lot, et je ne vois pas de clubs supérieurs à nous. Nous faisons peur ! » Quant il est question de la clause libératoire fixée à 85 millions d’euros : « Quoi qu’il arrive, pas question de passer par une clause. Je privilégierai toujours la discussion avec mon club. Et je suis très bien dans ce club. ».

En lui souhaitant plein de buts avec les Bleus en 2025.

Marcus Thuram, les pieds sur l’Inter