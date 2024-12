L'Inter gifle la Lazio

Lazio 0 – 6 Inter

Buts : Çalhanoğlu (41e, sp), Dimarco (45e), Barella (51e), Dumfries (53e), Carlos Augusto (77e), Thuram (90e) pour les Nerazzurri

Jeu, set et match.

C’était le choc de la 16e journée en Serie A entre la Lazio et l’Inter, toutes deux à égalité au classement. Mais c’est du côté de l’Inter, deuxième meilleure attaque italienne, que la rencontre a basculé en fin de première période avant que les protégés de Simone Inzaghi ne prennent définitivement le large pour s’imposer 6 à 0 et s’offrir la troisième place en Serie A.

C’est pourtant la Lazio qui a dominé les 40 premières minutes de la rencontre en confisquant totalement le ballon aux Interistes. Nuno Tavares d’abord (7e, 23e), puis Gustav Isaksen (11e) se sont dévoués pour chauffer les gants de Yann Sommer… avant que les rapports de force ne s’inversent.

Vingt minutes pour tout changer

Pourtant dominée, l’Inter s’est offert le premier frisson de la soirée avec le but de Stefan de Vrij, refusé pour hors jeu (36e), mais qui a finalement débouché un penalty pour l’Inter après que Daniele Chiffi a été appelé par la VAR pour une main de Samuel Gigot. Un coup de pouce pour les Nerazzurri qui ne se sont pas fait prier pour prendre l’avantage grâce à Hakan Çalhanoğlu (0-1, 41e). Bien plus en confiance, l’Inter a doublé la mise quatre minutes plus tard grâce au service trois étoiles de Denzel Dumfries pour Federico Dimarco dont la frappe à ras de terre n’a laissé aucune chance à Ivan Provedel (0-2, 45e). Deux tirs cadrés, deux buts, clinique.

La pause n’a pas entravé les velléités offensives interistes puisque Nicolò Barella s’est illustré par une frappe aux 25 mètres qui a une nouvelle fois terminé sa course au fond des filets de Provedel (0-3, 51e). Passeur pour Dimarco, Dumfries est venu confirmer le récital milanais deux minutes plus tard (0-4, 53e), avant que Carlos Augusto ne vienne coller cinq doigts sur la joue des Biancocelesti (0-5, 77e) et que Marcus Thuram ne parachève l’œuvre offensive de l’Inter (0-6, 90e).

La forteresse du Stadio Olimpico est tombée.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel – Tavares, Patric, Gila (Gigot, 28e, Lazzari, 46e), Marušić – Guendouzi, Rovella – Zaccagni, Pedro (Dele-Bashiru, 57e), Isaksen (Tchaouna, 57e) – Noslin. Entraîneur : Marco Baroni.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bisseck (Darmian, 46e), de Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, 63e) – Dumfries, Barella (Zielinski, 74e), Çalhanoğlu (Asllani, 63e), Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

