Le PSG s’offre un OL avant l’heure

PSG 3-1 OL

Buts : Dembélé (8e),Vitinha (14e, SP) et Ramos (88e) pour les Franciliens // Mikautadze (40e) pour les Gones.

Après une très belle copie rendue contre l’Eintracht Francfort en Ligue Europa jeudi (3-2), l’OL aspirait ce dimanche à faire chuter un PSG loin d’être imprenable cette saison. Mais les Rhodaniens sont rapidement descendus de leur petit nuage, étant menés de deux buts après un quart d’heure de jeu. S’ils ont réduit l’écart en fin de première période, les visiteurs n’ont pas trouvé de solution après le retour des vestiaires et ont même laissé Gonçalo Ramos éteindre leurs derniers espoirs à quelques minutes du coup de sifflet final.

Bis repetita

Le 21 avril dernier, Paris avait mis six minutes pour mener de deux buts face à des Lyonnais cueillis à froid au Parc. Mais les Rhodaniens ont retenu la leçon, et ont cette fois forcé les locaux à patienter quatorze longues minutes avant de prendre deux buts d’avance. C’est finalement Désiré Doué qui a fait craquer le très résistant verrou adverse, en mettant dans le vent Ainsley Maitland-Niles, et en servant Ousmane Dembélé en retrait, qui n’a pas loupé l’occasion de marquer son premier but depuis un mois et demi (1-0, 8e). Inspiré lors de cette entame, Doué a aussi été celui qui a poussé Corentin Tolisso à provoquer un penalty, tranquillement transformé par Vitinha, à la Neymar (2-0, 14e).

Décevants, les Gones ont attendu la demi-heure de jeu pour enfin se mettre en route et commencer à s’approcher de la cage parisienne. Cette montée en puissance a correspondu à celle de Rayan Cherki, enfin sorti de sa tanière. La lumière est évidemment passée par le maestro lyonnais, auteur d’une sublime passe cachée vers Georges Mikautadze, dont le ballon piqué au-dessus de Gianluigi Donnarumma a rendu hommage à la douceur du caviar reçu (2-1, 40e). Jordan Veretout aurait même pu permettre à l’OL de recoller juste avant la pause, mais il a été un peu trop court sur la remise manquée d’Achraf Hakimi vers son gardien (43e).

✅ Victoire pour la dernière de l'année au Parc des Princes ! Les Parisiens dominent Lyon grâce à des buts de @dembouz, @vitinha et @Goncalo88Ramos ! 🔴🔵#PSGOL I #MatchForCommunities ❤️💙 pic.twitter.com/yUurAhxpGz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 15, 2024

La reprise du second acte a surtout été marquée par l’interruption de la partie pendant un peu moins de cinq minutes, alors que le virage Auteuil traitait les Lyonnais de « salopes », « les chants insultants » étant « interdits ». Après cette petite pause, les Parisiens se sont contentés de gérer face à des Lyonnais sans solution pour déjouer la circulation francilienne. Seuls Malick Fofana et Moussa Niakhaté ont tenté leur chance pour l’OL. Du pain béni pour les hommes de Luis Enrique, en mode pilote automatique jusqu’au coup de sifflet final. Gonçalo Ramos a même profité d’une belle erreur de Lucas Perri, dans le dur ce dimanche, pour définitivement achever l’opposition (3-1, 88e). Le PSG reprend sept longueurs d’avance en tête du championnat, alors que Lyon manque l’occasion de se rapprocher du podium.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Beraldo (Marquinhos, 63e), Pacho, Mendes (Hernandez, 64e) – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé (Ruiz, 86e), Doué (Ramos, 83e), Lee (Barcola, 63e). Entraîneur : Luis Enrique.

OL (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Veretout (Ćaleta-Car, 83e), Matić, Tolisso – Nuamah (Fofana, 66e), Mikautadze (Lacazette, 66e), Cherki. (Benrahma, 66e) Entraîneur : Pierre Sage.

Pierre Sage : « Pas les principes défensifs habituels… »